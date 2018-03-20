{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Посещаемость сайта превысила 1,6 млн
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,70
Динамика за 2 недели
Евро 71,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 марта 2018
Главные новости Москвы
17:10  20 марта 2018 0

Путин вернул себе Москву. За него голосовали даже те, кто симпатизировал Прохорову в 2012-м

XVII съезд партии
За Путина голосовали даже либералыФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

За Владимира Путина на этих выборах голосовал даже либеральный электорат. Об этом рассказали политологи на круглом столе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «Выборы Президента России-2018: основные итоги».

Член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов рассказал, что Москва (+23,9%) вошла в тройку лидеров и заняла второе место по приросту результата за Владимира Путина в сравнении с 2012 годом. Таким образом в столице избранный президент за шесть лет увеличил уровень своей поддержки с 46,9% до 70,8%. На первом месте оказалась Орловская область (+24%), на третьем — Калининградская область (+23,8%). В другой столице — Санкт-Петербурге — Владимир Путин также серьезно улучшил свой результат, с 58,8% до 75,01%.

Глеб Кузнецов объяснил подобные результаты Путина в мегаполисах тем, что теперь путинское большинство оформляется по-другому: «Схемы поколенческих, образовательных, территориальных расколов населения, которыми удобно было объяснять разные политические процессы, больше не работают». Глава ФоРГО Константин Костин заметил, что общий тренд голосования в городах-миллионниках — это и прирост явки, и прирост результата за Владимира Путина по сравнению с 2012 годом. «Гипотеза о том, что в мегаполисах живут более образованные и поэтому критично настроенные по отношению к власти люди, не сработала», — пояснил эксперт.

Тот факт, что все три либеральных кандидата — Ксения Собчак, Григорий Явлинский и Борис Титов — не набрали даже в сумме 4%, эксперты объяснили слабой кампанией кандидатов. «Есть 10-15% граждан, которые хотят себе политических представителей именно таких взглядов. Но эта проблема кандидатов, что они не смогли объяснить своему избирателю, почему люди должны за них проголосовать. У людей сохраняется запрос на обновление власти: их устраивает Владимир Путин как глава государства, но среди тех, кто ему оппонирует, они хотят видеть другие лица, не те, что были представлены на этих выборах».

Глеб Кузнецов также отметил, что в итоге либеральный электорат отошел Владимиру Путину: «Те самые люди, которые в 2012 году голосовали за Михаила Прохорова, на этих выборах отдали свои голоса Путину». По мнению эксперта, это в том числе один из факторов, почему в Москве Путин получил такой хороший результат — за него голосовали и либералы.

Айсель Герейханова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров