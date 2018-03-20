17:10 20 марта 2018 0

За Путина голосовали даже либералы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За Владимира Путина на этих выборах голосовал даже либеральный электорат. Об этом рассказали политологи на круглом столе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «Выборы Президента России-2018: основные итоги».

Член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов рассказал, что Москва (+23,9%) вошла в тройку лидеров и заняла второе место по приросту результата за Владимира Путина в сравнении с 2012 годом. Таким образом в столице избранный президент за шесть лет увеличил уровень своей поддержки с 46,9% до 70,8%. На первом месте оказалась Орловская область (+24%), на третьем — Калининградская область (+23,8%). В другой столице — Санкт-Петербурге — Владимир Путин также серьезно улучшил свой результат, с 58,8% до 75,01%.

Глеб Кузнецов объяснил подобные результаты Путина в мегаполисах тем, что теперь путинское большинство оформляется по-другому: «Схемы поколенческих, образовательных, территориальных расколов населения, которыми удобно было объяснять разные политические процессы, больше не работают». Глава ФоРГО Константин Костин заметил, что общий тренд голосования в городах-миллионниках — это и прирост явки, и прирост результата за Владимира Путина по сравнению с 2012 годом. «Гипотеза о том, что в мегаполисах живут более образованные и поэтому критично настроенные по отношению к власти люди, не сработала», — пояснил эксперт.

Тот факт, что все три либеральных кандидата — Ксения Собчак, Григорий Явлинский и Борис Титов — не набрали даже в сумме 4%, эксперты объяснили слабой кампанией кандидатов. «Есть 10-15% граждан, которые хотят себе политических представителей именно таких взглядов. Но эта проблема кандидатов, что они не смогли объяснить своему избирателю, почему люди должны за них проголосовать. У людей сохраняется запрос на обновление власти: их устраивает Владимир Путин как глава государства, но среди тех, кто ему оппонирует, они хотят видеть другие лица, не те, что были представлены на этих выборах».

Глеб Кузнецов также отметил, что в итоге либеральный электорат отошел Владимиру Путину: «Те самые люди, которые в 2012 году голосовали за Михаила Прохорова, на этих выборах отдали свои голоса Путину». По мнению эксперта, это в том числе один из факторов, почему в Москве Путин получил такой хороший результат — за него голосовали и либералы.