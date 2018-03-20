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20 марта 2018
19 марта 2018
Главные новости Тюменской области
21:00  20 марта 2018 0

Тюменскую вокалистку оценило жюри болгарского аналога шоу «Голос». ВИДЕО

Уроженка Тюмени покорила болгарскую сценуФото: Анна Халембакова, Instagram

Педагог по вокалу из Тюмени Анна Халембакова стала участницей Glasat na Bulgaria (болгарский аналог музыкального шоу «Голос»). На своей странице в Instagram девушка поделилась радостью и рассказала, как попала на популярную передачу.

По словам Халембаковой, во время просмотра «Евровидения» в 2016 году ее поразило выступление болгарской певицы Поли Геновы, которая принесла своей стране четвертое место. «И когда я вдруг в Болгарии увидела рекламу на official.btv о кастинге Glasat na Bulgaria с Поли в жюри, меня порвало на множество маленьких Анюток! У меня появилась мечта познакомиться с Поли! Мечты сбываются!» — написала Халембакова в соцсети.

Во время выступления тюменки сразу три члена жюри нажали на кнопку и развернули свои кресла к сцене. Под конец выступления исполнительницы одна из судей от восторга даже вскочила со своего места. Пользователи Сети поздравили девушку с успехом и пожелали дальнейшего творческого роста.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Тюмень лидировала в народном голосовании за новое место съемок популярной программы про путешествия «Орел и решка». За Тюмень проголосовало 14392 человека.

Ксения Томашова
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