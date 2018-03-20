Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах‍

21:37 20 марта 2018 0

Разговор двух лидеров все-таки мог состояться Фото: официальный сайт президента РФ

Между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным 20 марта состоялся телефонный разговор. Об этом сообщило американское издание NBC News со ссылкой на источники в Белом доме.

«Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом», — уточняется в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее в Кремле прокомментировали отсутствие поздравлений Владимиру Путину от Дональда Трампа с победой на президентских выборах, напоминает Nation News. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что многие не могут поздравить Путина «в силу графика или по иным причинам», и посоветовал не делать скоропалительных выводов, писало «URA.RU».

В Белом доме также объяснили, почему Трамп не позвонил Путину. По информации RT, в официальной резиденции президента США заявили, что звонок в Россию с поздравлениями главе государства не был запланирован.