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20 марта 2018
Главные новости Москвы
21:37  20 марта 2018 0

Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах‍

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Разговор двух лидеров все-таки мог состоятьсяФото: официальный сайт президента РФ
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Между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным 20 марта состоялся телефонный разговор. Об этом сообщило американское издание NBC News со ссылкой на источники в Белом доме.

«Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом», — уточняется в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее в Кремле прокомментировали отсутствие поздравлений Владимиру Путину от Дональда Трампа с победой на президентских выборах, напоминает Nation News. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что многие не могут поздравить Путина «в силу графика или по иным причинам», и посоветовал не делать скоропалительных выводов, писало «URA.RU».

В Белом доме также объяснили, почему Трамп не позвонил Путину. По информации RT, в официальной резиденции президента США заявили, что звонок в Россию с поздравлениями главе государства не был запланирован.

Ксения Томашова
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