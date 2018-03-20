В Кремле отреагировали на отсутствие поздравлений Путину от Трампа поговоркой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие поздравлений Владимиру Путину с победой на выборах от лидера США Дональда Трампа. Он сказал, что не стоит делать скоропалительных выводов, и отметил, что глава государства открыт для нормализации отношений со Штатами.
Песков добавил, что Путин много поздравлений получает от других зарубежных лидеров, передает телеканал 360. «Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно тут ничего сгущать. Утро вечера мудренее», — цитирует пресс-секретаря RT.
Ранее «URA.RU» сообщало, что президент США Дональд Трамп не поздравил Владимира Путина с победой на выборах, прошедших 18 марта. В Белом доме заявили, что звонков американского главы в Кремль касательно этого вопроса не было запланировано, передавало «Федеральное агентство новостей».