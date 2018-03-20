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20 марта 2018
Главные новости Москвы
22:28  20 марта 2018 2

Российских дипломатов вывезли из Лондона самолетом из «кокаинового дела»

Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, аэропорт, Airbus A320, авиалинии россия
Ранее на самолете перевозили чемоданы с «кокаином», который был заменен на мукуФото: Александр Ельчищев © URA.RU (архивное фото)
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Российских дипломатов, высланных из Лондона, забрал самолет, который ранее был замешан в так называемом «кокаиновом деле». Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Flightradar24.

Всего Великобританию покинули 80 человек, в том числе 23 сотрудника диппредставительства России, пишет «Федеральное агентство новостей». Перед вылетом они несколько часов провели в аэропорту, а после — в самолете, ожидая окончания проверок. Дипломатов выслали из-за скандала с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, ранее осужденного за измену Родине.

Забирать дипломатов прилетел Ил-96-300 с номером RA-96023. Этот борт находился в Буэнос-Айресе во время спецоперации по пресечению поставки 400 кг кокаина в Россию. Считалось, что именно на этом самолете наркотики должны были отправить в Москву, напоминает РБК.

Семен Гринберг
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