Российских дипломатов вывезли из Лондона самолетом из «кокаинового дела»

22:28 20 марта 2018 2

Ранее на самолете перевозили чемоданы с «кокаином», который был заменен на муку Фото: Александр Ельчищев © URA.RU (архивное фото)

Российских дипломатов, высланных из Лондона, забрал самолет, который ранее был замешан в так называемом «кокаиновом деле». Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Flightradar24.

Всего Великобританию покинули 80 человек, в том числе 23 сотрудника диппредставительства России, пишет «Федеральное агентство новостей». Перед вылетом они несколько часов провели в аэропорту, а после — в самолете, ожидая окончания проверок. Дипломатов выслали из-за скандала с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, ранее осужденного за измену Родине.

Забирать дипломатов прилетел Ил-96-300 с номером RA-96023. Этот борт находился в Буэнос-Айресе во время спецоперации по пресечению поставки 400 кг кокаина в Россию. Считалось, что именно на этом самолете наркотики должны были отправить в Москву, напоминает РБК.