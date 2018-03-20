19:39 20 марта 2018 0

Изменник ел лучше остальных и обрезал нитки на производстве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого пытались отравить в Англии, находясь в тюрьме, ел лучше остальных, но ходил грязным и считался изгоем. Об этом рассказал бывший сокамерник изменника, в прошлом — начальник четвертого управления ФСБ РФ по Санкт Петербургу и Ленобласти Константин Лапин.

Он наблюдал Скрипаля в мордовской исправительной колонии № 5 с 2007 по 2010 годы. «Ему присылали посылки, привозили передачи, как говорится колбаска, конфеточки… Не ту пищу, которую мы кушали в столовой», — рассказал Лапин в разговоре с телеканалом 360.

Бывший силовик отметил, что за 11 лет, проведенных в колонии, было лишь два (включая Скрипаля) осужденных за измену Родине. «В нашей стране люди хотят жить, делают некие правонарушения, но Родине не изменяют», — говорит Лапин. Отдельно бывший завхоз восьмого отряда, в который входил Скрипаль, отметил его внешний вид. Несмотря на то, что многие ходили «чистенькими», экс-полковник разведки «ходил нестиранный. <…> Как отшельник». Лапин также рассказал, что на зоне Скрипаль обрезал нитки, так как был в возрасте (в 2008 ему было 57 лет).

Скрипаля осудили за госизмену в 2006 году. После 2010 года он покинул Россию и жил в Великобритании. 4 марта его вместе с дочерью нашли в бессознательном состоянии в парке города Солсбери. Они были отравлены химическим веществом под названием «Новичок». Власти Англии обвинили РФ в организации этого нападения. Скандал перерос в высылку 23 российских дипломатов из Лондона. Кремль ответил зеркальными мерами.