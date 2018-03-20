{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Посещаемость сайта превысила 1,6 млн
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,70
Динамика за 2 недели
Евро 71,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 марта 2018
Главные новости Москвы
19:39  20 марта 2018 0

Сокамерник отравленного в Англии Скрипаля рассказал, как тот жил в колонии. «Ходил нестиранный, как отшельник»

Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, безопасность, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Изменник ел лучше остальных и обрезал нитки на производствеФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
все новости сюжета

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого пытались отравить в Англии, находясь в тюрьме, ел лучше остальных, но ходил грязным и считался изгоем. Об этом рассказал бывший сокамерник изменника, в прошлом — начальник четвертого управления ФСБ РФ по Санкт Петербургу и Ленобласти Константин Лапин.

Он наблюдал Скрипаля в мордовской исправительной колонии № 5 с 2007 по 2010 годы. «Ему присылали посылки, привозили передачи, как говорится колбаска, конфеточки… Не ту пищу, которую мы кушали в столовой», — рассказал Лапин в разговоре с телеканалом 360.

Бывший силовик отметил, что за 11 лет, проведенных в колонии, было лишь два (включая Скрипаля) осужденных за измену Родине. «В нашей стране люди хотят жить, делают некие правонарушения, но Родине не изменяют», — говорит Лапин. Отдельно бывший завхоз восьмого отряда, в который входил Скрипаль, отметил его внешний вид. Несмотря на то, что многие ходили «чистенькими», экс-полковник разведки «ходил нестиранный. <…> Как отшельник». Лапин также рассказал, что на зоне Скрипаль обрезал нитки, так как был в возрасте (в 2008 ему было 57 лет).

Скрипаля осудили за госизмену в 2006 году. После 2010 года он покинул Россию и жил в Великобритании. 4 марта его вместе с дочерью нашли в бессознательном состоянии в парке города Солсбери. Они были отравлены химическим веществом под названием «Новичок». Власти Англии обвинили РФ в организации этого нападения. Скандал перерос в высылку 23 российских дипломатов из Лондона. Кремль ответил зеркальными мерами.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров