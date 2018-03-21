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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Москвы
06:59  21 марта 2018 0

Россиянам разрешат обжаловать проведение обысков и слежку силовиков

Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, суд, вердикт
Министерство юстиции разрабатывает поправки, позволяющие оспорить оперативно-розыскные мероприятияФото: Владимир Жабриков

Граждане России получат право обжаловать решение суда, который дает силовым структурам право на слежку, прослушку, обыск, а также чтение личной переписки. Министерство юстиции РФ уже начало разрабатывать соответствующие поправки. Законопроект планируют направить в правительство в октябре 2018 года.

На сегодняшний день обжаловать действия силовых структур возможно, но при наличии разрешения суда оперативно-розыскные мероприятия являются легальными. Оспорить такое разрешение, а также получить компенсацию пока нельзя по закону. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оценил это, как нарушение Конвенции о защите прав человека, пишут «Известия».

Однако, как отметили опрошенные изданием эксперты, никто не будет предупреждать «взятого в разработку человека» о грядущих обысках или прослушке, поэтому на деле обжаловать эти действия он сможет лишь после. В связи с этим в Минюсте посчитали, что в разработке законопроекта должны участвовать и силовые структуры. Ведомство уже направило запросы о предложениях по законопроекту в ФСБ, Верховный суд, МВД, ФСИН, Генпрокуратуру, а также в Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. Ответы еще не поступили.

Александр Черноскутов
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