12:12 21 марта 2018 0

Молодая женщина страдает генетическим заболеванием ФОТО: соцсети

Жительница Нового Уренгоя Екатерина Неженцева, страдающая редким генетическим заболеванием — синдромом преждевременного старения — стала героиней телепередачи на «Первом канале». «Девушку с лицом старушки» муж обвинил в измене и подал на развод.

В эфире программы «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым супружеская пара ямальцев в присутствии зрителей и разного рода экспертов устроила семейные разборки. Тест ДНК показал, что резко постаревшая 23-х летняя Екатерина, клявшаяся в верности супругу Денису Паршикову, родила старшего сына — Глеба — от другого мужчины. Младший сын — Миша — оказался Паршикову родным. После объявления результатов супруг назвал Екатерину волком в овечьей шкуре и заявил, что им нужно развестись. Детектор лжи, в свою очередь, установил, что муж девушки-старушки не любит младшего мальчика, унаследовавшего заболевание матери.

Жительница Нового Уренгоя с синдромом преждевременного старения стала известна на всю страну 5 лет назад, после участия в ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят». Тогда Кате предложили свои услуги лучшие пластические хирурги. 16-летней школьнице они сделали серию бесплатных операций. «У меня стройная фигура, бывало, парень со спины меня окликивает, а когда я оборачиваюсь, то… ну вы сами понимаете. Но в Новом Уренгое нашлись молодые люди, которым я нравлюсь», — рассказывала тогда девушка.