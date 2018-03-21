Челябинская полиция завершила дело об атаке активистов «СТОПГОКа» на площадку РМК

Главное следственное управление ГУ МВД Челябинской области завершило расследование дела общественных активистов, совершивших поджог на площадке будущего Томинского ГОКа. Участникам акции грозит до семи лет лишения свободы, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального полицейского главка.
Активист движения «СТОПГОК» Гамиль Асатуллин и его помощник Евгений Медведев обвиняются по ч.2 ст. 213 (хулиганство), ч.3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч.2 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) УК РФ. Максимальная санкция, которая им грозит по этим статьям — семь или пять лет лишения свободы. Решения своей судьбы активисты ожидают под домашним арестом и под подпиской о невыезде.
Согласно данным уголовного дела, сентябрьской ночью 2017 года сопредседатель челябинского «Парнаса» Гамиль Асатуллин и Евгений Медведев, бросив через забор бутылку с зажигательной смесью, подожгли штабель древесины на стройплощадке будущего Томинского ГОКа. Возникший пожар потушили рабочие, а активистов задержали росгвардейцы и сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального главка полиции.
Как рассказал впоследствии Медведев корреспонденту «URA.RU», изначально речь шла лишь о развешивании на заборе простыней с написанными на них лозунгами. Поджог, появление полицейских и попытка товарища отстреливаться от них из газового пистолета стала для него неожиданностью. Заявление Медведева послужило поводом для серьезного раскола внутри общественного движения.