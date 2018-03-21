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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Челябинской области
13:57  21 марта 2018 0

Челябинская полиция завершила дело об атаке активистов «СТОПГОКа» на площадку РМК

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Уголовное дело направлено в судФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главное следственное управление ГУ МВД Челябинской области завершило расследование дела общественных активистов, совершивших поджог на площадке будущего Томинского ГОКа. Участникам акции грозит до семи лет лишения свободы, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального полицейского главка.

Активист движения «СТОПГОК» Гамиль Асатуллин и его помощник Евгений Медведев обвиняются по ч.2 ст. 213 (хулиганство), ч.3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч.2 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) УК РФ. Максимальная санкция, которая им грозит по этим статьям — семь или пять лет лишения свободы. Решения своей судьбы активисты ожидают под домашним арестом и под подпиской о невыезде.

Согласно данным уголовного дела, сентябрьской ночью 2017 года сопредседатель челябинского «Парнаса» Гамиль Асатуллин и Евгений Медведев, бросив через забор бутылку с зажигательной смесью, подожгли штабель древесины на стройплощадке будущего Томинского ГОКа. Возникший пожар потушили рабочие, а активистов задержали росгвардейцы и сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального главка полиции.

Как рассказал впоследствии Медведев корреспонденту «URA.RU», изначально речь шла лишь о развешивании на заборе простыней с написанными на них лозунгами. Поджог, появление полицейских и попытка товарища отстреливаться от них из газового пистолета стала для него неожиданностью. Заявление Медведева послужило поводом для серьезного раскола внутри общественного движения.

Владимир Васин
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