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21 марта 2018
12:47  21 марта 2018 0

Соратница Никиты Белых возглавила скандальное медучреждение Перми

Передача машин скорой помощи площадь Ленина Курган, реанимация, скорая помощь
Ей поручили улучшить качество обслуживания учрежденияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший министр здравоохранения Кировской области, ранее заместитель главного врача МСЧ №21 Елена Утемова, возглавит крупнейшее медучреждение Перми — МСЧ №9. Причиной кадровой перестановки стала ее успешная деятельность на предыдущем месте работы, а также скандал, связанный с экс-руководителем «девятки» Евгением Камкиным.

«Основная задача, поставленная перед главным врачом, — это развитие медучреждения с приоритетами на повышение качества, прежде всего в акушерстве и экстренной медицинской помощи, — рассказали корреспонденту «URA.RU» в министерстве здравоохранения Прикамья. Отмечается, что в должности замглавврача МСЧ №21 Утемова проработала менее года.

Согласно источнику издания «Коммерсант-Прикамье», она хорошо себя зарекомендовала на этом месте. Так, региональный минздрав поручил ей сделать из МСЧ №9 третью по качеству обслуживания больницу в Пермском крае вслед за краевой.

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Как ранее писало «URA.RU», скандал с МСЧ №9 связан с бывшим руководителем учреждения Евгением Камкиным. В конце 2017 года врач анестезиолог-реаниматолог Кирилл Дедюкин пожаловался губернатору на ухудшение условий оказания медицинской помощи пациентам при новом руководителе. Медик писал губернатору, что в больнице поставлен рекорд по смерти рожениц, а персонал бежит от низких зарплат и неуважительного отношения. Тогда в дело вмешался министр Дмитрий Матвеев.

После встречи коллектива медсанчасти создали совет, куда вошли представители министерства и самого учреждения. Однако Камкину в результате предложили возглавить станцию скорой медицинской помощи. По данным издания, ему поручили укрупнить станции «скорой» под управлением пермского подразделения, как это сделали в конце 2017 года, когда объединили две станции Перми и Пермского района.

Ранее Елена Утемова, а также Дмитрий Матвеев занимали высокопоставленные должности в команде экс-губернатора Никиты Белых, который в настоящее время отбывает срок за взятку. Осенью 2016 года они лишились своих должностей. Матвеев весной 2017 году переехал в Пермь, следом за ним приехала и Утемова.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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