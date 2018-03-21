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21 марта 2018
Главные новости Москвы
14:27  21 марта 2018 0

Телеведущий Соловьев жестко оборвал либерального политика. «Кто довел страну, не имеет права рассуждать»

Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, Соловьев Владимир
Соловьев известен вспыльчивостью характераФото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев во время своего ток-шоу вступил в перепалку с либералом, экс-депутатом Госдумы Борисом Надеждиным, который уверял, что Россия не должна вкладывать огромные суммы в оборону. Ведущий программы заявил, что политик вообще не имеет права рассуждать на эту тему.

В ходе передачи Надеждин заявил, что России не следует тратить четыре процента ВВП на укрепление обороны. В качестве положительного примера он привел Великобританию, которая, по его мнению, обладает «адекватными ядерными силами» из 300 боеголовок (у России в пять раз больше). «Они [боеголовки] являются гарантией ее неприкосновенности, ведь они могут уничтожить весь мир», — цитирует политика ФАН.

Соловьев постарался опровергнуть это утверждение. «Эти 300 боеголовок, чтобы вы знали, должны долететь до цели. Какой процент из них уничтожается современными средствами?» — поинтересовался ведущий. После этого он перешел к нападкам на Надеждина: «Вы все 90-е нам исполняли. Полностью уничтожили ВПК. Кто довел страну, когда был во власти, не имеет сейчас права рассуждать о том, что надо сделать в России сейчас».

Александр Пономарев
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