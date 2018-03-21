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21 марта 2018
14:55  21 марта 2018 0

Претендентка на корону «Мисс Россия-2018» из Тюмени везет на конкурс орехи и оленину. ФОТО

Алина Коломойцева учится на факультете журналистикиФото: региональный представитель конкурса «Мисс Россия» в Тюмени Анна Воронова

На конкурсе «Мисс Россия» в этом году Тюмень будет представлять 19-летняя Алина Коломойцева. С собой девушка везет национальный хантыйский костюм, а также подарки для жюри. За корону и звание самой красивой россиянки будут соревноваться 50 девушек.

В прошлом году Алина Коломойцева уже пыталась попасть на всероссийский конкурс, однако пробиться удалось только сейчас. Один из этапов конкурса творческий, Алина исполнит латиноамериканский танец. Также она предстанет перед жюри в национальном хантыйском костюме. Девушка занимается танцами уже 10 лет. С собой в качестве подарка она везет кедровые орехи и оленину, рассказала региональный представитель национального конкурса «Мисс Россия» в Тюмени Анна Воронова.

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Фото: региональный представитель национального конкурса «Мисс Россия» в Тюмени Анна Воронова

В настоящее время тюменка учится в Российском университете дружбы народов в Москве, в Тюмени живут ее родители и младшая сестра. Алина учится на факультете журналистики и уже активно подрабатывает. Финал конкурса «Мисс Россия» состоится 14 апреля.

Корону «Мисс Россия» в 2017 году получила Полина Попова из Екатеринбурга. Девушка знает китайский язык, увлекается теннисом, играет на пианино и любит путешествовать. В модельном бизнесе девушка с 15 лет. Представительницам Тюмени также удавалось завоевать корону первой красавицы России: в 2016 году победу одержала Яна Добровольская.

Иван Шестак
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