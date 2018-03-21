Детский омбудсмен Курганской области Алена Лопатина рассказала «URA.RU» подробности стрельбы в шадринской школе и о состоянии пострадавших.
Сейчас омбудсмен находится в полицейском отделении города Шадринска, где идет опрос участников инцидента. «Обстановку трудно назвать спокойной», — оценила Лопатина. Она уточнила, что после инцидента в школу прибыла скорая помощь. «Необходимо было оценить состояние пострадавших», — отметила Лопатина. По ее словам, небольшое вмешательство, которое провели на месте, потребовалось лишь одному из школьников. В шадринской больнице скорой помощи также опровергли информацию о том, что к ним поступил пострадавший в перестрелке, которому пуля из пневматического пистолета угодила в висок. К счастью, серьезных травм никто не получил.
«Это серьезный инцидент, обстоятельства и причины будут тщательно проверяться», — отметила Алена Лопатина. На ЧП в шадринской школе уже отреагировал губернатор Курганской области Алексей Кокорин, который сделал заявление. 13-летняя школьница после конфликта со сверстниками произвела несколько выстрелов в учеников седьмого класса в среду, 21 марта. По данным полиции, семь человек получили легкие травмы.