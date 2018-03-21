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21 марта 2018
Главные новости Москвы
17:47  21 марта 2018 0

СМИ: Лавров уходит с поста главы МИД

Всероссийский форум
Лавров может уйти на пенсию или занять другой постФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вероятнее всего, оставит нынешнюю должность и не войдет в состав нового правительства, которое сформирует президент Владимир Путин. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на несколько источников, близких к МИД.

По их словам, Лавров покинет пост из-за усталости: до президентских выборов он доработал исключительно по настоятельной просьбе Путина. «То, что он давно хотел уйти, ни для кого не секрет», — поясняет сотрудник ведомства. Это подтвердили и другие информированные источники. Сейчас существует несколько предположений относительно того, кто может сменить Лаврова. Предполагают, что это может быть один из действующих заместителей министра, в частности, Александр Грушко. Также на должность могут поставить человека извне, не исключено, что из администрации президента.

Сегодня, 21 марта, Сергей Лавров празднует свои 68-й день рождения. Его уже поздравили японские коллеги, сообщает Nation News. Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал сместить Лаврова с поста министра иностранных дел, так как он проводит слишком мягкую внешнюю политику для России, передавало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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