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Губернатор Якушев спас своего мэра от поста главы региона
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21 марта 2018
20 марта 2018
19:09  21 марта 2018 0

СКР планирует снова отправить в СИЗО экс-мэра из ХМАО. Поможет дело о растрате 9 миллионов

Дума ХМАО — комитет по бюджету 19 февраля 2014 года, удинцев сергей
Сергей Удинцев пока что на свободе, но новое уголовное дело даст следователям возможность ходатайствовать об арестеФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Бывший глава Советского района Сергей Удинцев, вышедший под залог на свободу, может быть в скором времени снова арестован. Об этом «URA.RU» сообщили источники в силовых структурах региона.

По данным инсайдеров, основания для нового уголовного дела в отношении Удинцева, которые могут помочь следователям ходатайствовать о заключении экс-мэра под стражу, должны появиться в ходе расследования другой криминальной истории, фигурантом которой является бывший вице-мэр Советского района Геннадий Торопов.

Как сообщало «URA.RU», по версии следствия, в 2012 году Торопов (на тот момент являлся начальником управления по делам архитектуры и капитального строительства администрации Советского района) перечислил ЗАО «Строймонтаж» 9 млн рублей, достоверно зная, что подрядчик не выполнил муниципальный контракт на строительство инженерных сетей. По словам источников агентства, учредителем компании «Строймонтаж» был Сергей Удинцев еще в 1990-х годах. Мэром он стал в 2006 году, но продолжал контролировать предприятие и, возможно, выводил через него бюджетные деньги.

Интервью с руководителем следственного управления СКР по ХМАО-Югре Ахмедзяновым Анваром. Ханты-Мансийск, следственное управление по хмао, скр
В югорском СКР не хотят оставлять на свободе ни экс-мэра Удинцева, ни его заместителя Торопова. В общей сложности они растратили и похитили уже порядка 50 млн рублей
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Эту фирму Удинцев в 2012 году передал своему близкому родственнику, предположительно, брату. Сейчас идет поиск доказательств, что Торопов действовал в интересах Удинцева», — комментирует расследование источник. Официально же в СКР заявляют, что уголовные дела бывшего главы Советского района и его заместителя никак между собой не связаны.

«Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, представленных органами внутренних дел. Если в рамках расследования уголовного дела будут получены данные о причастности к хищению бюджетных денежных средств других лиц, их действиям также будет дана правовая оценка. В настоящее время уголовное дело в отношении Удинцева и уголовное дело в отношении Торопова являются двумя самостоятельными уголовными делами», — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по ХМАО по взаимодействию со СМИ Алина Никифорова.

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Задержанного в ХМАО экс-мэра пришлось искать по всей стране. Он похитил десятки миллионов с помощью угроз

По версии следствия, Сергей Удинцев похитил более 20 млн рублей с помощью следующей схемы: он организовал перечисление денег из бюджета на счет фонда «Жилище», учредителем которого является администрация Советского района, после чего эти средства перевели в ООО «Отделстрой», а уже оттуда вывели на счет аффилированной с экс-мэром компании. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2017 года, но Удинцев не проживал по месту регистрации и не являлся на допросы к следователям. Бывшего мэра объявили в розыск. 22 января его нашли в Екатеринбурге и задержали. Его взяли под арест, но суд освободил экс-мэра под залог в 2 миллиона рублей.

Его заместитель Геннадий Торопов, напомним, уже был под следствием — суд признал его виновным в 14 различных преступлениях, но экс-чиновника отпустили на свободу. Суд назначил ему в качестве наказания условное лишение свободы на 4 года и штраф в размере почти 3 млн рублей, хотя бюджет депрессивного Советского района потерял от действий Торопова более 20 млн рублей.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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