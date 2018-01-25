15:42 25 января 2018 1

Сергей Удинцев, судя по всему, главный виновник банкротства фонда «Жилище» в Советском районе Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В СКР по ХМАО подтвердили задержание экс-главы Советского района Сергея Удинцева. Его подозревают в хищении, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в СКР, уголовное дело было возбуждено еще в декабре 2017 года, однако Удинцев не проживал по месту регистрации и не являлся на допросы к следователям. Бывшего мэра объявили в розыск, и 22 января его нашли в Екатеринбурге, а после приезда в ХМАО экс-чиновника задержали.

Сергей Удинцев подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 «Хищение чужого имущества, вверенного виновному». По версии следствия, с декабря 2013 года по январь 2014 года Удинцев, на тот момент занимавший пост главы Советского района, совершил хищение из бюджета денег, выделенных для строительства.

«Следствие полагает, что подозреваемый организовал перечисление денежных средств из бюджета в сумме свыше 21 миллиона рублей на расчетный счет фонда „Жилище“, учредителем которого является администрация Советского района, после чего путем угроз и уговоров потребовал от исполнительного директора фонда перечислить денежные средства на расчетный счет ООО „Отделстрой“, откуда деньги были перечислены на счет аффилированной компании», — говорится в сообщении СКР по ХМАО.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Как ранее сообщало «URA.RU», Сергей Удинцев лишился должности в 2016 году. Причиной его отставки стали неудовлетворительные результаты работы органов местного самоуправления, а также скандалы в сфере ЖКХ и строительства.