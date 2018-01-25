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25 января 2018
15:42  25 января 2018 1

Задержанного в ХМАО экс-мэра пришлось искать по всей стране. Он похитил десятки миллионов с помощью угроз

Дума ХМАО — комитет по бюджету 19 февраля 2014 года, сергей удинцев
Сергей Удинцев, судя по всему, главный виновник банкротства фонда «Жилище» в Советском районеФото: Андрей Загумённов © URA.RU

В СКР по ХМАО подтвердили задержание экс-главы Советского района Сергея Удинцева. Его подозревают в хищении, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в СКР, уголовное дело было возбуждено еще в декабре 2017 года, однако Удинцев не проживал по месту регистрации и не являлся на допросы к следователям. Бывшего мэра объявили в розыск, и 22 января его нашли в Екатеринбурге, а после приезда в ХМАО экс-чиновника задержали.

Сергей Удинцев подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 «Хищение чужого имущества, вверенного виновному». По версии следствия, с декабря 2013 года по январь 2014 года Удинцев, на тот момент занимавший пост главы Советского района, совершил хищение из бюджета денег, выделенных для строительства.

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«Следствие полагает, что подозреваемый организовал перечисление денежных средств из бюджета в сумме свыше 21 миллиона рублей на расчетный счет фонда „Жилище“, учредителем которого является администрация Советского района, после чего путем угроз и уговоров потребовал от исполнительного директора фонда перечислить денежные средства на расчетный счет ООО „Отделстрой“, откуда деньги были перечислены на счет аффилированной компании», — говорится в сообщении СКР по ХМАО.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Как ранее сообщало «URA.RU», Сергей Удинцев лишился должности в 2016 году. Причиной его отставки стали неудовлетворительные результаты работы органов местного самоуправления, а также скандалы в сфере ЖКХ и строительства.

Антон Степыгин
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