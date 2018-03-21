18:10 21 марта 2018 0

Матвиенко перебила критику Нарусовой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прервала сенатора Людмилу Нарусову на заседании парламента. Мать телеведущей Ксении Собчак подняла вопрос о диссертации министра культуры Владимира Мединского, отметив, что для его выступления в Совфеде заявлены совсем другие темы.

«Ваша совершенно недостойная история с пробиванием вашей защиты диссертации не укладывается в понятие нравственности», — сказала Нарусова в ходе своего отзыва на речь Мединского. После этого ей отключили микрофон, однако в зале раздались аплодисменты. «Людмила Борисовна, вот недостойно так выступать на Совете Федерации», — прервала Нарусову Матвиенко.

Ранее трое ученых подали заявление с просьбой лишить Владимира Мединского научной степени. Основными претензиями к его диссертации стали «полная ненаучность, абсурдность, некорректное использование источников, нелепые исторические ошибки». В просьбе отказали — министр образования России подписала приказ «Об отказе в лишении ученой степени доктора наук» Мединского, передавало RT.

Людмила Нарусова входит в рейтинг самых богатых российских чиновниц, составленный Forbes. Сама сенатор назвала информацию журнала о ее доходах фейком, писало «URA.RU».