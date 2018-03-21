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21 марта 2018
18:24  21 марта 2018 0

После стрельбы в Шадринске депутат Госдумы предложил запретить сюжеты из американских школ

Обсуждение создания и установки в Городском саду города Кургана памятника примирения и согласия. Курган, ильтяков александр
Александр Ильтяков просит не торопиться осуждать и наказывать девочекФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
В шадринской школе девочка расстреляла одноклассников
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Депутат Госдумы Александр Ильтяков заявил, что в случаях, когда конфликты в школах заканчиваются стрельбой, виновато государство. В разговоре с «URA.RU» он предложил ограничить показ сюжетов СМИ со стрельбой в школах Америки.

«Государство устранилось от воспитания детей, я считаю, тут недоработка школьной системы. Мы не всегда можем быть уверены, что сами родители достаточно воспитаны», — отметил Александр Ильтяков. Он напомнил, что многие из нынешних родителей школьников росли в 1990-е годы и развал экономики и несоблюдение прав человека наложили на них свой отпечаток.

Депутат призвал провести серьезное расследование и не наказывать строго школьниц, которые расстреляли одноклассников, чтобы не нанести им новую моральную травму. «Нужно тщательно разобраться в мотивах, собрать представителей всех учебных заведений и донести до них, чтобы, не дай Бог, такое не повторилось», — считает Ильтяков.

Девочка открыла стрельбу по одноклассникам после конфликта в одной из школ Шадринска в среду, 21 марта. Семь человек получили ушибы и ссадины, у одного мальчика пули пришлось извлекать из-под кожи. В четверг, 22 марта, в город приедет детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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