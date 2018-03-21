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21 марта 2018
Главные новости Москвы
19:18  21 марта 2018 0

Панин покинул Россию из-за долгов. ВИДЕО

Открытая лицензия 09.06.2015 Алексей Панин, панин алексей
Актер-должник спрятался за границейФото: кадр из фильма «Артефакт»

Скандально известный российский актер Алексей Панин, несмотря на огромные долги, смог выехать за пределы России. Сейчас артист находится в Италии, сообщает «Пятый канал».

Панин прокомментировал решение суда, который запретил ему выезд за границу из-за непогашенных штрафов за ПДД. «Я нахожусь в Риме, в Италии. Вы там живете своей жизнью. Я не в курсе ваших дел в России. Мне въезд не запретили случайно? Я могу вернуться?» — поинтересовался актер.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Алексей Панин имеет задолженность по штрафам и алиментам на общую сумму более миллиона рублей. Судебные приставы уже приступили к описи его имущества, объявив автомобиль актера в розыск. По информации телеканала 360, 7 марта артист на своей странице в Instagram (которая сейчас заблокирована) поделился видеороликом, на котором обещал уехать с дочерью из России в неизвестном направлении навсегда.

Ксения Томашова
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