В Прикамье проверяют обстоятельства смерти ребенка в больнице

В Кудымкарской окружной больнице в Пермском крае скончалась трехлетняя девочка. В региональном следственном управлении СКР сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.
Смерть ребенка наступила 19 марта. По предварительным данным, девочку длительное время лечили от тяжелого заболевания во многих медицинских учреждениях. Предполагается, что к летальному исходу привела именно болезнь, несмотря на проведенное лечение.
Чем болел погибший ребенок, не уточняется. Сейчас следствие устанавливает причины смерти и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, рассказали в ведомстве.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Прикамье маленькая девочка сразу после рождения перенесла сложнейшую операцию на сердце. Малышку выписали домой, врачи прогнозировали ее выздоровление, однако через некоторое время она скончалась от сердечной недостаточности.