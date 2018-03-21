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21 марта 2018
20 марта 2018
20:06  21 марта 2018 0

В Прикамье проверяют обстоятельства смерти ребенка в больнице

Новая больница. Детская поликлиника. Педиатрия. Екатеринбург, больница, врач, доктор
Девочка побывала у многих врачей в борьбе за выздоровлениеФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кудымкарской окружной больнице в Пермском крае скончалась трехлетняя девочка. В региональном следственном управлении СКР сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

Смерть ребенка наступила 19 марта. По предварительным данным, девочку длительное время лечили от тяжелого заболевания во многих медицинских учреждениях. Предполагается, что к летальному исходу привела именно болезнь, несмотря на проведенное лечение.

Чем болел погибший ребенок, не уточняется. Сейчас следствие устанавливает причины смерти и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, рассказали в ведомстве.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Прикамье маленькая девочка сразу после рождения перенесла сложнейшую операцию на сердце. Малышку выписали домой, врачи прогнозировали ее выздоровление, однако через некоторое время она скончалась от сердечной недостаточности.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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