20:08 21 марта 2018 0

Разбор нарушений продолжается Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центризбирком отменил итоги выборов на 14 избирательных участках, один из которых находится за рубежом. Об этом сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

«Это четыре участка в Дагестане, два участка в Кемеровской области, по одному участку в Москве, Краснодарском крае, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, а также один участок за пределами России», — приводит его слова «Газета.ру».

Замглавы Центризбиркома добавил, что число участков, где аннулируют результаты, может быть увеличено в ходе анализа итогов выборов. Речь идет о участковых избирательных комиссиях, где были зафиксированы нарушения.

Выборы президента России прошли в минувшее воскресенье, 18 марта. За главную должность в стране боролось восемь кандидатов. После подсчета 100% бюллетеней ЦИК объявила, что первое место с результатом в 76,69% голосов занял действующий президент Владимир Путин. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,88%). Третье место досталось лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (5,65%).