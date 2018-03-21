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Губернатор Якушев спас своего мэра от поста главы региона
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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Тюменской области
20:50  21 марта 2018 0

В Международном союзе биатлонистов оценили готовность Тюмени к этапу Кубка мира

Якушев обсудил подготовку к мероприятию с БессебергомФото: пресс-служба губернатора Тюменской области
новость из сюжета:
Отмена кубка мира по биатлону в Тюмени
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Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг высоко оценил подготовку Тюмени к предстоящему этапу Кубка мира по биатлону. Своим мнением он поделился во время рабочей встречи с губернатором Тюменской области и членом правления Союза биатлонистов России Владимиром Якушевым.

Бессеберг похвалил работу, проделанную оргкомитетом соревнований, условия, созданные для спортсменов, тренеров, судей и болельщиков, развитую биатлонную инфраструктуру. «Все отлично», — цитирует главу IBU пресс-служба губернатора. Сам Якушев заявил, что власти региона сделают все возможное, чтобы у всех остались только позитивные эмоции от спортивного мероприятия.

Этап Кубка мира по биатлону пройдет в Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 22 по 25 марта. Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов заставляет спортсменов ехать на соревнования в Тюмень. Об этом заявил шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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