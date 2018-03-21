В Международном союзе биатлонистов оценили готовность Тюмени к этапу Кубка мира

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг высоко оценил подготовку Тюмени к предстоящему этапу Кубка мира по биатлону. Своим мнением он поделился во время рабочей встречи с губернатором Тюменской области и членом правления Союза биатлонистов России Владимиром Якушевым.
Бессеберг похвалил работу, проделанную оргкомитетом соревнований, условия, созданные для спортсменов, тренеров, судей и болельщиков, развитую биатлонную инфраструктуру. «Все отлично», — цитирует главу IBU пресс-служба губернатора. Сам Якушев заявил, что власти региона сделают все возможное, чтобы у всех остались только позитивные эмоции от спортивного мероприятия.
Этап Кубка мира по биатлону пройдет в Центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» с 22 по 25 марта. Ранее стало известно, что Международный союз биатлонистов заставляет спортсменов ехать на соревнования в Тюмень. Об этом заявил шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, писало «URA.RU».