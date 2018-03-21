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21 марта 2018
08:50  21 марта 2018 0

Шведский биатлонист заявил, что спортсменов заставляют ехать на соревнования в Тюмень

Себастиан Самуэльссон заявил, что «все дело в деньгах»Фото: wikipedia.org
новость из сюжета:
Отмена кубка мира по биатлону в Тюмени
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Олимпийский чемпион по биатлону и член сборной Швеции Себастиан Самуэльссон заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) якобы принуждает спортсменов ехать на этап Кубка мира в Тюмень. Таким образом он разделил позицию другого биатлониста, американца Лоуэлла Бэйли.

«Все дело в деньгах, местах на Кубке мира и в федерациях, которые хотят поехать в Россию. IBU ловко заставляет биатлонистов ехать в Россию», — сказал Самуэльссон, чьи слова приводит портал RT. Такую же точку зрения высказал американский спортсмен Лоуэлл Бэйли, который считает, что руководство IBU и вовсе пора сменить. «Я знаю о многих других странах, которые хотят бойкотировать этот этап. Людям нужно понимать, что у IBU много власти, они заставляют биатлонистов ехать в Россию», — заявил Бэйли. По мнению американца, многие спортсмены не хотят ехать на соревнования в Тюмень из агрессивной внешней политики России и проблем с допингом, отмечает сайт «Утро.ру».

Глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг на слова Бэйли ответил, что все эти обвинения не имеют оснований. Он рассказал, что официально только Канада объявила об отказе от участия в этапе Кубка мира в Тюмени, а все остальные сборные получили приглашения. «Мы никого не принуждаем, это неправильно. Я не верю, что кто-то едет в Россию против своей воли. Это взрослые люди, которые не поедут туда, куда не хотят ехать», — цитирует Бессеберга сайт «Газета.ру».

Дарья Корчак
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