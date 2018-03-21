22:03 21 марта 2018 0

Для музыканта это оказалось сюрпризом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский продюсер и музыкант Роман Луговой (Ромарио) принял участие в создании нового клипа Андрея Макаревича «Либо это, либо то». Как признался лидер «Машины времени», песня была написана пять лет назад, а музыкальное видео ему буквально подарил «один товарищ».

«Месяц назад один мой товарищ, которому она [песня] очень нравится, решил сделать мне подарок — пригласил в качестве продюсера Ромарио, мне вообще ничего не сказал. Ромарио нашел молодых достойных ребят, они все придумали и сняли», — сказал музыкант в разговоре с «Новой газетой». Сам Макаревич снялся только в одном эпизоде — он сыграл песню под гитару.

«Кроме „Всем спасибо!“, мне сказать практически нечего», — резюмировал автор всенародно любимых хитов. «URA.RU» не удалось связаться с Ромарио. По двум телефонам, известным редакции, абонент оказался недоступен.

Это не первый опыт сотрудничества свердловского музыканта и московского легендарного рокера. В 2010 году Макаревич проиллюстрировал альбом «Имена», который Луговой выпустил с экс-гитаристом «Машины времени» Евгением Маргулисом и Сергеем Чиграковым (Чиж).

Герои клипа живут в 1902, 1943 и 1968 годах, но одинаково мечутся между двух огней. «Мы так хотим, чтоб и для денег и для неба, а получаем либо это, либо то», «Мы так хотим любить и быть любимым, а получаем либо это, либо то», «Мы так хотим пожить поярче да подольше, забыв, что будет либо это, либо то», — поется в припевах.