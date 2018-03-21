{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Губернатор Якушев спас своего мэра от поста главы региона
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,50
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 марта 2018
22:03  21 марта 2018 0

Уральский продюсер снял новый клип для Макаревича. «Либо это, либо то». ВИДЕО

Концерт Андрея Макаревича в Ельцин Центре. Екатеринбург, макаревич андрей
Для музыканта это оказалось сюрпризомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский продюсер и музыкант Роман Луговой (Ромарио) принял участие в создании нового клипа Андрея Макаревича «Либо это, либо то». Как признался лидер «Машины времени», песня была написана пять лет назад, а музыкальное видео ему буквально подарил «один товарищ».

«Месяц назад один мой товарищ, которому она [песня] очень нравится, решил сделать мне подарок — пригласил в качестве продюсера Ромарио, мне вообще ничего не сказал. Ромарио нашел молодых достойных ребят, они все придумали и сняли», — сказал музыкант в разговоре с «Новой газетой». Сам Макаревич снялся только в одном эпизоде — он сыграл песню под гитару.

«Кроме „Всем спасибо!“, мне сказать практически нечего», — резюмировал автор всенародно любимых хитов. «URA.RU» не удалось связаться с Ромарио. По двум телефонам, известным редакции, абонент оказался недоступен.

Это не первый опыт сотрудничества свердловского музыканта и московского легендарного рокера. В 2010 году Макаревич проиллюстрировал альбом «Имена», который Луговой выпустил с экс-гитаристом «Машины времени» Евгением Маргулисом и Сергеем Чиграковым (Чиж).

Герои клипа живут в 1902, 1943 и 1968 годах, но одинаково мечутся между двух огней. «Мы так хотим, чтоб и для денег и для неба, а получаем либо это, либо то», «Мы так хотим любить и быть любимым, а получаем либо это, либо то», «Мы так хотим пожить поярче да подольше, забыв, что будет либо это, либо то», — поется в припевах.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров