01:33 22 марта 2018 0

Эксперт из Общественной палаты опроверг выброс на свалке «Ядрово» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отравление двух десятков детей в подмосковном Волоколамске не может быть связано с выбросом на мусорном полигоне «Ядрово». С таким заявлением выступила председатель комиссии Общественной палаты России по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева, призвав журналистов не нагнетать ситуацию.

По словам эксперта, на полигоне «Ядрово» не могло произойти выброса вредных веществ, поскольку он является свалкой, а не химическим производством.

«Полигон, который сегодня под особым контролем как общественности, так и властей, не принимает опасные отходы и выброса быть не может. Да, есть неприятный запах, потому что закрыли другие объекты по переработке отходов, не открыв своевременно новые мощности», — заявила Дударева, призвав журналистов не «спекулировать на экологической тематике».

Между тем, на сегодняшний день в Общественную палату поступило больше 700 звонков из Волоколамска и близлежащих населенных пунктов. Люди, как отметила общественница, «раздражены, опасаются массового отравления, жалуются на бездействие властей».

По последним данным, как рассказывал «Ведомостям» мэр Волоколамска, в больницу доставили порядка 20 детей, которым стало плохо от запахов с полигона «Ядрово». За помощью к медикам также обращаются и взрослые, однако точных данных о количестве пострадавших нет.

Ранее, напомним, стало известно, что в подмосковсном городе из-за массового отравления у городской больницы прошла акция протеста, участники которой напали на главу Волоколамского района Евгения Гаврилова и губернатора Московской области Андрея Воробьева.