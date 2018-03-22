В России запретят размещать хостелы в квартирах

07:27 22 марта 2018 0

Для хостелов введут новые ограничения Фото: Илья Московец © URA.RU

В Госдуме рассмотрят законопроект, ограничивающий размещение хостелов в жилых помещениях. Согласно документу, они смогут появляться только в нежилом фонде.

«Этим законопроектом решается проблема с теми многострадальными жителями многоквартирных домов, в которых расположены хостелы. Инициатива запрещает размещение хостелов и гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов», — цитирует ТАСС одного из авторов законопроекта, первого зампреда думского комитета по бюджету и налогам Сергея Катасонова. Авторами инициативы также выступили депутаты Галина Хованская, Павел Крашенинников и Петр Толстой.

Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что перед ЧМ-2018 легализацию хостелов в Екатеринбурге контролирует ФСБ. Заведениям необходимо пройти проверку на антитеррористическую защищенность, чтобы им могли присвоить категорию и, по сути, разрешили работать в период чемпионата.