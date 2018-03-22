Российские самолеты избавят от украинских деталей

08:17 22 марта 2018 0

Ил-76 попадет под полное импортозамещение Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Самолеты Ту-204 и Ил-76 получат исключительно российские детали и узлы. Раньше отечественным авиастроителям их поставляла Украина.

Речь идет о гидроприводах ГП-26, которые будут изготавливать на предприятии «Технодинамика», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на госкорпорацию «Ростех». Российский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 разработан ОКБ Ильюшина. Он производится на заводе в Ульяновске.

Ранее «URA.RU» писало о том, что другая модель конструкторского бюро Илюшина — президентский «борт № 1» Ил-96-300 станет полностью отечественным. По мнению экспертов, такое импортозамещение может дать перспективы отечественному авиастроению. «Это будет хорошо: мы не будем ни от кого зависеть», — пояснил «Национальной службе новостей» авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич.