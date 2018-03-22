{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Губернатор Якушев спас своего мэра от поста главы региона
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,50
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 марта 2018
21 марта 2018
08:14  22 марта 2018 0

В России готовят повышение подоходного налога

НДФЛ могут повысить, а льготы по НДС отменитьФото: pixabay.com

Повышение НДФЛ, а также ряд других мер, касающихся налогов, стало темой совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева. Ряд эксперов считают, что предлагаемые изменения ударят по доходам населения и потреблению.

В правительстве рассматривают вариант повышения НДФЛ до 15%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников, знакомых с ситуацией. Также обсуждались введение налога с продаж (торгового сбора с оборота) и отмена льгот по НДС для социальных товаров. Дело в том, что к 2020 году потери от льготы по НДС достигнут 600 млрд рублей, а выгодна она скорее для производителей, чем для бедных семей, поясняют чиновники. Поэтому ее предлагают заменить прямой субсидией из бюджета для малоимущих семей. Что же касается торгового сбора с оборота, то он призван заменить повышение НДС при снижении страховых взносов, что должно способствовать выходу бизнеса из тени.

Необходимость в изменении налогов чиновники объясняют потребностью в дополнительных доходах из бюджета — во время послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин говорил о росте расходов на здравоохранение и инфраструктуру. Некоторые эксперты считают, что изменения налогов могут снизить доходы населения и в то же время способствовать росту цен.

При этом конце 2017 года Дмитрий Медведев заявлял об отсутствии каких-либо решений по поводу изменения подоходного налога, сообщал RT. «Возможны ли изменения в будущем — знаете, вечных налогов не бывает. Я могу лишь сказать, что плоская шкала НДФЛ оказалась очень удачной для страны», — сказал тогда премьер-министр.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров