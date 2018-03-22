В России готовят повышение подоходного налога

08:14 22 марта 2018 0

НДФЛ могут повысить, а льготы по НДС отменить Фото: pixabay.com

Повышение НДФЛ, а также ряд других мер, касающихся налогов, стало темой совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева. Ряд эксперов считают, что предлагаемые изменения ударят по доходам населения и потреблению.

В правительстве рассматривают вариант повышения НДФЛ до 15%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников, знакомых с ситуацией. Также обсуждались введение налога с продаж (торгового сбора с оборота) и отмена льгот по НДС для социальных товаров. Дело в том, что к 2020 году потери от льготы по НДС достигнут 600 млрд рублей, а выгодна она скорее для производителей, чем для бедных семей, поясняют чиновники. Поэтому ее предлагают заменить прямой субсидией из бюджета для малоимущих семей. Что же касается торгового сбора с оборота, то он призван заменить повышение НДС при снижении страховых взносов, что должно способствовать выходу бизнеса из тени.

Необходимость в изменении налогов чиновники объясняют потребностью в дополнительных доходах из бюджета — во время послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин говорил о росте расходов на здравоохранение и инфраструктуру. Некоторые эксперты считают, что изменения налогов могут снизить доходы населения и в то же время способствовать росту цен.

При этом конце 2017 года Дмитрий Медведев заявлял об отсутствии каких-либо решений по поводу изменения подоходного налога, сообщал RT. «Возможны ли изменения в будущем — знаете, вечных налогов не бывает. Я могу лишь сказать, что плоская шкала НДФЛ оказалась очень удачной для страны», — сказал тогда премьер-министр.