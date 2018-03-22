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Главные новости Тюменской области
10:29  22 марта 2018 0

В Тюмени стартуют долгожданные соревнования. «Боже, храни биатлон!»

Биатлон. Гонка чемпионов и Приз губернатора Тюменской области - 2016. Тюмень, биатлон
На стадион раскуплено более 25 тысяч билетовФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени сегодня, 22 марта, стартует финальный этап Кубка мира по биатлону. Участвовать в нем будут 26 команд, выступят сильнейшие спортсмены мирового уровня. На соревнования продано более 25 тысяч билетов. Первая гонка — мужской спринт на 10 километров — стартует сегодня вечером.

Все старты намечены на вечернее время: так, сегодня в 18:45 начнется мужской спринт на 10 км. Завтра, 23 марта, состоится спринт 7,5 км, который побегут женщины. На 24 марта запланирована гонка преследования — в 17:00 на 12,5 км стартуют мужчины, в 19:00 — женщины. 25 марта по расписанию в 17:00 масс-старт побегут мужчины, в 19:00 — женщины. Все церемонии награждения будут проводиться сразу по окончании гонок.

Биатлон. Гонка чемпионов и Приз губернатора Тюменской области - 2016. Тюмень, биатлон
Болельщиков ждет незабываемое зрелище
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

На трассу тюменского центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» выйдут биатлонисты из Австрии, Швейцарии, Франции, Швеции, Норвегии, Финляндии, Бельгии, Испании, Италии и других стран мира. Россию на соревнованиях представляют 17 спортсменов: это Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Игорь Малиновский, Эдуард Латыпов. В женскую сборную вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Кристина Резцова и Ирина Услугина.

По информации на сайте тюменского Центра спортивной подготовки, в областной центр прибывают болельщики из 59 регионов России и из-за рубежа — в частности, Франции, Германии, Казахстана и Республики Беларусь. В общей сложности продано более 25 тысяч билетов. Как рассказала корреспонденту «URA.RU» директор клуба путешествий «Золотой глобус» Юлия Скурихина, в Тюмени наблюдается огромный наплыв туристов, которые до сих пор пытаются купить билеты на соревнования и экскурсии.

«Мест все равно нет, никуда! Ни на гонки, ни к нам на экскурсии, ни в отеле, — поясняет она. — Сказать, что я удивлена — ничего не сказать. Поразительная любовь у людей к биатлону. Я даже не успеваю списки туристов составлять. Боже, храни биатлон!».

В мастерской путешествий «Рыжий слон» корреспонденту «URA.RU» сообщили, что туристы охотно разбирают экскурсии, бронируют отели. «Основное заселение начинается сегодня», — отметили там.

В Тюмень заблаговременно прибыл известный комментатор Дмитрий Губерниев, который уже спел в местном баре «Авиатор» и объявил на своей страничке в «Инстаграм» о серии творческих вечеров в баре. «Много работы, а после программы снова поем и пляшем в @baraviator», — написал Губерниев. Столики в баре уже раскуплены вплоть до воскресенья. Днем в пятницу, 23 марта, комментатор намерен встретиться с тюменскими поклонниками во дворце «Пионер» — вход туда будет свободным. Ранее глава IBU Андерс Бессеберг высоко оценил подготовку Тюмени к предстоящему этапу Кубка мира по биатлону.

Надежда Карташова
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