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22 марта 2018
21 марта 2018
17:14  22 марта 2018 0

В екатеринбургском бизнес-центре, связанном с семьей сенатора Чернецкого, боятся, что башня после взрыва обрушится на здание

Падая, телебашня может достать до «Неба»Фото: с сайта google.ru/maps
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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Сотрудники екатеринбургского бизнес-центре Nebo опасаются, что недостроенная телебашня, снос которой назначен на 24 марта, рухнет на их здание. Об этом «URA.RU» сообщили в бизнес-центре, пояснив, что по этой причине в утро сноса в здание пускать никого не будут.

«Башня будет падать в нашу сторону. Мы не хотим, чтобы на нашей территории находились люди, которые, не дай Бог, если что-то пойдет не по плану, могут пострадать», — заявила «URA.RU» работник бизнес-центра Наталья, представившаяся заместителем одного из собственников здания Виктории Рам.

Бизнес-центр Nebo — одно из ближайших строений к обрушаемой телебашне: расстояние от основания башни до угла здания бизнес-центра — 250 метров, а высота башни, которая будет падать — 220 метров. Правда, согласно схеме обрушения, после первого взрыва башня должна «сложиться» на отметке 70 метров и, если все пойдет по плану, падающий кусок телевышки не должен достать до «Неба» (и даже до реки Исеть).

Высота башни — 220 метров, расстояние до «Неба» — 250 м
Схема: Андрей Гусельников, URA.RU

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что стало известно время обрушения недостроенной екатеринбургской телебашни — это произойдет в девять часов утра 24 марта. Эвакуация жителей близлежащих домов начнется в семь часов утра. Бизнес-центр Nebo не попадает в «запретную зону» обрушения башни (она проходит по берегу реки Исеть), но входит в зону оцепления, ограниченную улицами 8 Марта, Куйбышева, Розы Люксембург и Декабристов.

На первом этаже «Неба» находится паб Ben Hall, принадлежащий Станиславу Чернецкому — сыну экс-мэра Екатеринбурга, а ныне члена Совета Федерации РФ Аркадия Чернецкого. По непроверенной информации, сам бизнес-центр через ряд лиц также имеет отношение к семье Чернецких.

Андрей Гусельников
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