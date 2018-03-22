16:49 22 марта 2018 0

Сладкоштиев утверждает, что психологический код на отъезд заложен в названии городе Фото: depositphotos.com © URA.RU

Предприниматель из Кургана Максим Сладкоштиев, который специализируется на привлечении иностранных туристов в Зауралье, опубликовал результаты интересного исследования. Он попытался понять, какие ассоциации у иностранцев вызывают названия городов Урала.

По мнению выпускника факультета иностранных языков, вторая часть слова «курган» звучит как английское слово gone — «ушел». «То есть психологический код „уходить“ уже заложен в названии города», — пишет Сладкоштиев на своей странице в Facebook.

Затем он пытается проанализировать первую часть слова. «По славянской этимологии kur — «курица». По арабской — «мальчик», «сын». По датской «лечение», — перечисляет Сладкоштиев. Последний вариант ему нравится больше других: «Вылечился и ушел. А это — готовое предназначение для города», — отмечает он, очевидно, намекая на знаменитый центр Илизарова.

Заодно предприниматель перевел и названия соседних городов: «„Тюмень“ мы просто перевели на английский язык, получилось „Two Men“ — „два мужчины“, в народе говорят, „два землекопа“». Особенно экзотичным получился перевод Челябинска. «Конечно, же нашлось объяснение челябинскому ветру. Внимание! „Челябинск“ — „Chill ya beans“ — „Охлади свои бобы“», — завершает свой анализ Сладкоштиев.

По официальным данным, в Курганской области продолжает сокращаться численность населения — смертность превышает рождаемость, многие зауральцы переезжают в более богатые регионы. По прогнозу правительства, озвученному в конце 2017 года, число жителей Зауралья к 2020 году сократится более чем на 25 тысяч человек — до 824,6 тысяч.