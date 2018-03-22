{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Но в Думу он может вернуться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,84
Динамика за 2 недели
Евро 70,31
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 марта 2018
16:49  22 марта 2018 0

Стало известно, почему Курган обречен на вымирание. «Все уже заложено в названии»

Отъезд, Газманов Олег, поездка, турист, чемодан, отъезд, улетать
Сладкоштиев утверждает, что психологический код на отъезд заложен в названии городеФото: depositphotos.com © URA.RU

Предприниматель из Кургана Максим Сладкоштиев, который специализируется на привлечении иностранных туристов в Зауралье, опубликовал результаты интересного исследования. Он попытался понять, какие ассоциации у иностранцев вызывают названия городов Урала.

По мнению выпускника факультета иностранных языков, вторая часть слова «курган» звучит как английское слово gone — «ушел». «То есть психологический код „уходить“ уже заложен в названии города», — пишет Сладкоштиев на своей странице в Facebook.

Затем он пытается проанализировать первую часть слова. «По славянской этимологии kur — «курица». По арабской — «мальчик», «сын». По датской «лечение», — перечисляет Сладкоштиев. Последний вариант ему нравится больше других: «Вылечился и ушел. А это — готовое предназначение для города», — отмечает он, очевидно, намекая на знаменитый центр Илизарова.

Заодно предприниматель перевел и названия соседних городов: «„Тюмень“ мы просто перевели на английский язык, получилось „Two Men“ — „два мужчины“, в народе говорят, „два землекопа“». Особенно экзотичным получился перевод Челябинска. «Конечно, же нашлось объяснение челябинскому ветру. Внимание! „Челябинск“ — „Chill ya beans“ — „Охлади свои бобы“», — завершает свой анализ Сладкоштиев.

По официальным данным, в Курганской области продолжает сокращаться численность населения — смертность превышает рождаемость, многие зауральцы переезжают в более богатые регионы. По прогнозу правительства, озвученному в конце 2017 года, число жителей Зауралья к 2020 году сократится более чем на 25 тысяч человек — до 824,6 тысяч.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров