Шурыгина написала заявление на свердловского депутата Армена Карапетяна

Сотрудник Прокуратуры Свердловской области Екатерина Шурыгина написала рапорт начальству, в котором сообщила об оскорблении в ее адрес со стороны депутата Заксобрания Армена Карапетяна. Как сообщило «URA.RU» несколько независимых парламентских источников, инцидент произошел на заседании рабочей группы по рассмотрению деклараций свердловских депутатов о доходах и имуществе.
В какой-то из моментов спора Армен Карапетян спросил сотрудницу надзорной структуры, есть ли у нее дети. Она ответила, что нет. На это парламентарий отреагировал очередным вопросом: «Надо?».
Опрошенные агентством депутаты разделились на две группы. Первые посчитали, что в вопросе парламентария действительно содержится оскорбительный намек. Вторые не видят в нем ничего страшного и называют реакцию Шурыгиной излишней.
По неподтвержденным данным, на основании рапорта прокурора Управление СК РФ по Свердловской области завело уголовное дело. В его рамках следователи уже опросили практически всех свидетелей инцидента.
Как ранее сообщало «URA.RU», Екатерина Шурыгина проводила проверку деклараций депутатов Заксобрания на 2016 год. Она выяснила, что Карапетян не указал в декларации своих детей и принадлежащее им имущество. Из-за этого депутату грозит лишение мандата.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту сообщили, что Екатерина Шурыгина в данный момент находится в отпуске и поговорить с ней не представляется возможным. Получить комментарий в пресс-службе Управления СК РФ по Свердловской области не удалось. Армен Карапетян также воздержался от комментариев.