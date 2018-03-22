{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Но в Думу он может вернуться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,84
Динамика за 2 недели
Евро 70,31
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 марта 2018
20:07  22 марта 2018 0

Зарплату учителей в России предложили поднять в 1,5 раза

Поселок Роза. Челябинск., учитель, класс, ученики, школа4
Социальный статус педагогов планируется повышатьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России предложили поднять заработные платы учителям школ до 150% от среднего заработка по региону. Письмо с соответствующей инициативой Министерство образования и науки направило в Министерство труда, оно подписано первым заместителем главы ведомства Валентиной Переверзевой.

Минобрнауки утверждает, что в прошлом году правительство РФ довело зарплаты научных работников и преподавателей вузов до уровня, установленного майскими указами президента. Здесь ведомство ссылалось на предварительные данные Росстата, передает РБК. Министерство планирует и дальше повышать социальный статус российского учителя, постепенно увеличивая его уровень зарплаты до 150% от средней по региону. Это приведет и к росту уровня зарплат педагогов дошкольного и дополнительного образования, считают в ведомстве, однако потребует выделения дополнительных бюджетных денег.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что средние зарплаты учителей в Москве выросли до 90 тысяч рублей. Напомним, майские указы президента Владимира Путина подразумевают рост заработных плат врачей и научных работников до 200% по отношению к средней по региону.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров