Зарплату учителей в России предложили поднять в 1,5 раза

20:07 22 марта 2018 0

Социальный статус педагогов планируется повышать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России предложили поднять заработные платы учителям школ до 150% от среднего заработка по региону. Письмо с соответствующей инициативой Министерство образования и науки направило в Министерство труда, оно подписано первым заместителем главы ведомства Валентиной Переверзевой.

Минобрнауки утверждает, что в прошлом году правительство РФ довело зарплаты научных работников и преподавателей вузов до уровня, установленного майскими указами президента. Здесь ведомство ссылалось на предварительные данные Росстата, передает РБК. Министерство планирует и дальше повышать социальный статус российского учителя, постепенно увеличивая его уровень зарплаты до 150% от средней по региону. Это приведет и к росту уровня зарплат педагогов дошкольного и дополнительного образования, считают в ведомстве, однако потребует выделения дополнительных бюджетных денег.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что средние зарплаты учителей в Москве выросли до 90 тысяч рублей. Напомним, майские указы президента Владимира Путина подразумевают рост заработных плат врачей и научных работников до 200% по отношению к средней по региону.