21:13 22 марта 2018 0

Болельщики, среди которых было много детей, стояли в очереди под мокрым снегом Фото: Маргарита Бадалова, группа «BMW IBU Кубок мира по биатлону 2018 Тюмень», «ВКонтакте»

Тюменские болельщики не смогли попасть на сегодняшнюю гонку этапа Кубка мира по биатлону, а те, кому все-таки удалось добраться, сильно опоздали к началу. В официальной группе мероприятия «BMW IBU Кубок мира по биатлону 2018 Тюмень» во «ВКонтакте» подписчики оставили много отрицательных отзывов.

Недовольные пользователи раскритиковали работу организаторов, которые, по их словам, предоставили мало автобусов-шаттлов, курсирующих до центра «Жемчужина Сибири». «Очень плохо работают шаттлы, приезжают не вовремя, скопилась гигантская очередь!», «В Сибири не первый раз такая погода, организаторам следовало это учитывать», «Очередь скопилась огромная для четверга, что будет в выходные?! Забирать по 50 человек от силы раз в 15 минут — это издевательство! Шаттлы не бесплатные — мы за свои же деньги получаем отвратительный сервис!», «Такого кошмара ни на одном этапе не было. Поздравляю, вы худшие!», — отозвались раздосадованные болельщики.

Однако нашлись и те, кто вошел в положение организаторов. «Ну, вспомните олимпийские игры. Из-за погоды и спортсмены не могли добраться. И месяца не прошло. Не будьте так критичны. Мы не в силах повлиять на погоду», «Прогноз погоды заранее знал, пришлось сильно пораньше выезжать, и вот успел!», «Будьте адекватнее, власти же не могут купол над городом натянуть. Мне кажется, что организаторы делают все, что в их силах», — выразили поддержку другие пользователи.

В департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области корреспонденту «URA.RU» пояснили причины неудобств. «Погода внесла свои коррективы в дорожное движение. Автобусы вынуждены были ехать медленно во избежание ДТП. Безопасность — превыше всего, люди должны это понимать», — рассказал начальник управления по физкультуре и спорту Сергей Вотинов. Он посоветовал в следующий раз заранее выезжать на гонки, как это сделали многие болельщики сегодня. Некоторые, по словам Вотинова, приехали в «Жемчужину» за пять часов до старта, зато заняли комфортные места.

Ранее один из болельщиков пожаловался «URA.RU» на неорганизованную работу курсирующих до места гонки автобусов-шаттлов. По его словам, на остановке от спорткомплекса «Центральный» собралось порядка четырехсот человек.