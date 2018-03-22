21:06 22 марта 2018 1

Скандальный актер вновь оказался в центре внимания ФОТО: annapanina3019@instagram

Дочь российского актера Алексея Панина Анна эмоционально отреагировала на критику отца в соцсетях и СМИ. На своей странице в Instagram школьница разметила видеоролик с хэштегом «мне все надоело». «Дорогие друзья, если вам некуда вылить свой словесный понос, то не выливайте его, пожалуйста, на мою страницу. Мне неприятно. Я уже схожу с ума от этого негативного потока», — заявила Анна.

Дочь артиста также прокомментировала новости о побеге Панина из России в связи с гигантскими долгами и лишении его водительских прав. «Уважаемые любители новостей по телевизору! У моего папы не отобрали права на управления транспортным средством! Не верьте российским СМИ!» — цитирует Панину «Дни.ру».

Большинство подписчиков отнеслись к словам школьницы с пониманием и поддержали ее: «Молодец, папина доча, сразу видно», «Анечка ты красавица, просто Ангел. И не обращай ни на кого внимания. Я обожаю тебя и твоего папу», «Хорошая и добрая, красивая девочка. Пусть папа в театральный тебя отдаёт», «Телевизор не смотрю. Им, наверное, показать нечего, да и Алексея зацепить хотят лишний раз — уроды», «Умница, не порти себе настроение», — пишут пользователи Instagram.

Ранее стало известно, что автомобиль BMW, принадлежащий Панину, объявлен в розыск. Судебные приставы планируют изъять машину актера из-за долгов. В общей сложности он задолжал по штрафам и алиментам 1 миллион 281 тысячу рублей.