{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Но в Думу он может вернуться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,84
Динамика за 2 недели
Евро 70,31
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 марта 2018
22:08  22 марта 2018 15

Журналист обвинил Жириновского в домогательствах. «Пытался отвезти в корпоративную сауну ЛДПР»

Журналист призывает не умалчивать подобные случаиФото: Ренат Давлетгильдеев, Facebook

Журналист «Настоящего времени» и «Дождя» Ренат Давлетгильдеев рассказал о домогательствах со стороны депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Этим он поделился с подписчиками на своей странице в Facebook.

Давлетгильдеев описал конкретный случай, когда его после финала конкурса «Мисс Россия» в Гостином дворе «за руки пытались отвезти в корпоративную сауну ЛДПР» с Жириновским, а сам лидер либерал-демократов пока давал интервью, «лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном». Журналист призвал своих коллег-мужчин не молчать и тоже рассказать о домогательствах со стороны политиков. «Десятки депутатов предпочитают увозить по спецбаням именно мальчиков», — заявил Давлетгильдеев.

Фото: скрин Facebook

Ранее разразился скандал вокруг депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Несколько журналисток парламентского пула обвинили его в харассменте. Комиссия Госдумы по этике оправдала депутата, после чего ряд СМИ отозвали своих сотрудников из нижней палаты парламента.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров