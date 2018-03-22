22:08 22 марта 2018 15

Журналист призывает не умалчивать подобные случаи Фото: Ренат Давлетгильдеев, Facebook

Журналист «Настоящего времени» и «Дождя» Ренат Давлетгильдеев рассказал о домогательствах со стороны депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Этим он поделился с подписчиками на своей странице в Facebook.

Давлетгильдеев описал конкретный случай, когда его после финала конкурса «Мисс Россия» в Гостином дворе «за руки пытались отвезти в корпоративную сауну ЛДПР» с Жириновским, а сам лидер либерал-демократов пока давал интервью, «лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном». Журналист призвал своих коллег-мужчин не молчать и тоже рассказать о домогательствах со стороны политиков. «Десятки депутатов предпочитают увозить по спецбаням именно мальчиков», — заявил Давлетгильдеев.

Фото: скрин Facebook

Ранее разразился скандал вокруг депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Несколько журналисток парламентского пула обвинили его в харассменте. Комиссия Госдумы по этике оправдала депутата, после чего ряд СМИ отозвали своих сотрудников из нижней палаты парламента.