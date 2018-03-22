{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Но в Думу он может вернуться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,84
Динамика за 2 недели
Евро 70,31
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 марта 2018
22 марта 2018
23:51  22 марта 2018 0

Замминистра обороны РФ: Путин рассказал не обо всех новейших вооружениях России

Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей, борисов юрий
По словам Юрия Борисова, верховным главнокомандующим не все озвучено, что имеется в арсенале РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что разработки в области новейшего российского оружия не ограничиваются теми, которые упомянул президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Об этом высокопоставленный военный рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

Борисов объяснил, что почему Путин показал наличие новейшего вооружения всему миру, а также подчеркнул, что опубличивание новейших систем вооружений не преследовало цель «побряцать оружием» или начать очередную гонку вооружений, передает RT.

«Совершенно ни в этом была цель. Это предупреждение миру, что в современных условиях достичь одностороннего преимущества и доминировать в таком опасном деле, как вооружения, просто невозможно. Всегда на какие-то новые вызовы будут разработаны контрвызовы», — цитирует «Звезда» слова Борисова. Он также добавил, что остановить технический прогресс невозможно, а про весь спектр оружия, которое имеется в арсенале России, главнокомандующий может и не знать.

Напомним, на официальном сайте Минобороны РФ завершилось голосование по выбору названия для каждого типа нового стратегического вооружения. Новейшему боевому лазерному комплексу присвоили название «Пересвет», а российский беспилотный подводный аппарат назвали «Посейдоном». Помимо этого, новую крылатую ракету с ядерной энергоустановкой решили назвать «Буревестник».

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров