Замминистра обороны РФ: Путин рассказал не обо всех новейших вооружениях России

23:51 22 марта 2018 0

По словам Юрия Борисова, верховным главнокомандующим не все озвучено, что имеется в арсенале России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что разработки в области новейшего российского оружия не ограничиваются теми, которые упомянул президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Об этом высокопоставленный военный рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

Борисов объяснил, что почему Путин показал наличие новейшего вооружения всему миру, а также подчеркнул, что опубличивание новейших систем вооружений не преследовало цель «побряцать оружием» или начать очередную гонку вооружений, передает RT.

«Совершенно ни в этом была цель. Это предупреждение миру, что в современных условиях достичь одностороннего преимущества и доминировать в таком опасном деле, как вооружения, просто невозможно. Всегда на какие-то новые вызовы будут разработаны контрвызовы», — цитирует «Звезда» слова Борисова. Он также добавил, что остановить технический прогресс невозможно, а про весь спектр оружия, которое имеется в арсенале России, главнокомандующий может и не знать.

Напомним, на официальном сайте Минобороны РФ завершилось голосование по выбору названия для каждого типа нового стратегического вооружения. Новейшему боевому лазерному комплексу присвоили название «Пересвет», а российский беспилотный подводный аппарат назвали «Посейдоном». Помимо этого, новую крылатую ракету с ядерной энергоустановкой решили назвать «Буревестник».