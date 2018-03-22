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22 марта 2018
23:06  22 марта 2018 0

Россияне выбрали названия для новых видов вооружения

Подводный аппарат получил название «Посейдон»Фото: скрин видео с сайта Министерства обороны РФ

На официальном сайте Министерства обороны России завершилось голосование по выбору названия для каждого типа нового стратегического вооружения. Образцы оружия были представлены президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой получила название «Буревестник», сообщает Life.ru. Российский беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными или ядерными боеприпасами, назвали «Посейдоном». Боевому лазерному комплексу присвоили название «Пересвет», передает RT.

Специальный сервис для сбора предложений наименований запустили на официальном сайте ведомства по инициативе главы государства. По информации «URA.RU», он начал работать с 1 марта 2018 года. Как отметили в министерстве, все присланные варианты были учтены и проанализированы, результат стал известен в 20:00 по Москве.

Ксения Томашова
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