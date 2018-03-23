Ранним утром в пятницу, 23 марта, группа активистов из числа противников сноса недостроенной телебашни сумела прорваться через посты охраны. Как сообщили «URA.RU» источники в правоохранительных оргнах, всего в акции принимало участие порядка 15 человек.
«Около 4:30 утра группа в количестве 15 человек совершила нападение на охрану, — рассказал собеседник. — Часть нападавших была задержана, часть разбежалась. На башню проникли от 3 до 5 человек. На место были вызваны спасатели МЧС и полиция. Один из прорвавшихся оказался парашютистом, он успел совершить прыжок».
К данному часу известно, что спасатели поднимаются наверх, а полицейские направились к месту приземления джампера для его задержания.
Напомним, вечером в четверг, 22 марта в Екатеринбурге прошла акция против сноса самого знаменитого недостроя Среднего Урала. Жители города, взявшись за руки, попытались «обнять» телебашню, которую планируется взорвать, чтобы построить на освободившейся площади Ледовую арену.
На защиту телебашни вышли мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, политолог Федор Крашенинников, журналист Максим Путинцев, юрист Иван Волков, депутаты Екатеринбургской гордумы Олег Хабибуллин, Константин Киселев и Эдуард Мансуров, глава екатеринбуржского штаба Алексея Навального Виктор Бармин, члены Общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб и Екатерина Петрова, общественник Дмитрий Москвин.