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23 марта 2018
Главные новости Москвы
11:00  23 марта 2018 0

Бузова запустила собственное шоу и призналась, почему у нее нет парня

Телеведущая стала влогеромФото: Ольга Бузова, Instagram

Ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова анонсировала премьеру своего нового реалити-шоу. На YouTube-канале знаменитость обещает сделать сериал, в котором расскажет фанатам о закулисной жизни. В первом выпуске звезда в том числе рассказала о своих отношениях с мужчинами.

Пилотным роликом проекта Olga Buzova Live стал отчет певицы с гастролей по Дальнему Востоку. «Ура! Свершилось! Теперь официально YouTube прокачен моими влогами, — поделилась звезда. «Блогеры бойтесь, Бузова пришла», — написала артистка. Во время 15-минутного видео она также рассказала, почему у нее нет молодого человека. «У меня нет парня. И это реально проблема. Может быть, за мной боятся ухаживать, так как думают, что у меня есть молодой человек?». Кроме того, влогер-новичок призналась, что недавно сделала маникюр, на гастролях она иногда ест Доширак и устает на репетициях. Бузова обещает фанатам еженедельные выпуски.

В целом, поклонники одобрили YouTube-канал, звезде уже поставили несколько тысяч лайков. Однако, нашлись и критики. Влогеру посоветовали самой взять камеру и не рассказывать больше про маникюр. «Хотелось бы увидеть влоги, которые снимала бы сама Оля, а не операторы?»; «Зачем так много вставлять про маникюр»; «Как снято мне понравилось, но как-то все скомкано и везде куски куски видео, неинформативно»; «Снято хорошо, но монтаж очень хромает», — отмечают подписчики.

Ранее фанаты обвинили скандальную ведущую «Дома-2» Бузову в нетрадиционной сексуальной ориентации из-за снимка в бане. До этого соведущая Бузовой Ксения Бородина предложила подруге выйти замуж за «живого Кена».

Наталья Михалева
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