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23 марта 2018
Главные новости Москвы
13:18  23 марта 2018 0

Депутат Госдумы обозвал журналистов слугами и призвал их одеваться «прилично»

Фатих Сибагатуллин резко высказался о журналистахФото: inkazan

Депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин резко отреагировал на бойкот некоторых СМИ, который те объявили нижней палате парламента. Он уничижительно отозвался о журналистах, назвав их «слугами».

«Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью», — цитирует Сибагатуллина «Национальная служба новостей». Он также дал совет журналисткам, которые опасаются сексуальных домогательств в Госдуме. «Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать», — сказал депутат.

Напомним, сразу несколько федеральных СМИ приостановили взаимодействие с Госдумой — среди них «РБК», «Дождь», «Лента.ру» и «Эхо Москвы». Они не согласились с решением комиссии по этике, которая не нашла признаков домогательства депутата Леонида Слуцкого по отношению к журналисткам.

Дарья Корчак
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