Путин выступил с обращением к россиянам

15:21 23 марта 2018 1

Владимир Путин сделал первое публичное заявление после выборов президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в своем публичном обращении к жителям страны обозначил приоритетные направления развития. «Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности, развивать инфраструктуру и социальную сферу — образование, здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать наши города и посёлки. И всё это — на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить», — заявил глава государства.

Путин отметил, что в принятии своих решений власть будет действовать открыто, обсуждать с людьми все ключевые решения, объяснять, почему поступает именно так, а не иначе. «Подчеркну: наша повестка развития носит консолидирующий характер, общенациональный характер и должна объединить всех», — отметил президент.

Также он обратился к тем, кто голосовал за других кандидатов. «С уважением отношусь к вашей позиции, вашему выбору. Политические предпочтения не должны разделять нас. Мы все патриоты своей страны, и у нас одна общая забота — судьба России, её процветание», — подчеркнул Путин.

Кроме того, президент озвучил окончательные итоги выборов. Путин подчеркнул, что явка избирателей составила 67 процентов — свыше 73 миллионов граждан. За действующего главу государства проголосовали свыше 56 миллионов граждан — более 76 процентов избирателей. «Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны», — отметил Путин.