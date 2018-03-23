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23 марта 2018
Главные новости Москвы
17:24  23 марта 2018 0

Декан из МГУ рассказал, почему Слуцкий может класть руку «на голую коленку женщины». ВИДЕО

Круглый стол
Третьяков (слева) не видит ничего плохого в действиях депутатаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков 23 марта выступил с лекцией в Новосибирском государственном университете (НГУ), где оправдал действия сексуального характера, которые, возможно, позволил себе депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий. В своей речи лектор сослался на человеческую природу.

На видео RTVI, которое засняли студенты, декан высказал свое мнение о ситуации с харассментом. «Любой нормальный мужчина в определенных обстоятельствах мог положить руку на голую коленку женщины или какое-нибудь другое место», — считает Третьяков. Также он удивился тому, что о недопустимости приставаний говорит именно молодежь, которая раскрепощенно ведет себя на вписках. «В общем, против-то совсем не идите человеческой природы. Мы еще же не биороботы», — заключил преподаватель.

Ранее несколько журналисток открыто заявили о домогательствах Слуцкого. Комиссия по этике на нашла нарушений в его поведении, после чего ряд СМИ отозвали своих сотрудников из нижней палаты парламента. Депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин резко отреагировал на этот бойкот, назвав журналистов слугами, и посоветовал им прилично одеваться, передавало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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