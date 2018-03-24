УГМК и взрывники прокомментировали снос телебашни в Екатеринбурге

10:03 24 марта 2018 9

Башни не стало в 09:14 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Снос телебашни в Екатеринбурге прошел штатно. Сообщение об одном пострадавшем, к которому якобы выехала скорая помощь, пока не подтверждается. Эксперты и очевидцы происходящего рассказали «URA.RU» о своих впечатлениях.

«Я думал, будет опасней, страшней», — рассказал работающий в близлежащем доме (ЖК «Артек») Андрей Ползунов, которого с утра вместе с остальными жильцами эвакуировали из дома.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых не подтвердил и не опроверг слухи о том, что в результате взрыва один из горожан пострадал. Он пояснил, что сейчас происходит сбор информации с места и пообещал дать официальный комментарий позднее.

Депутат гордумы Олег Хабибуллин, который был категорически против сноса так и не введенного в эксплуатацию объекта, рассказал, что до самого момента взрыва не мог поверить, что это произойдет. «До последнего не верил, но оказалось, что подготовились они основательно. Как говорится, надежда умирает последней. В общем, рухнула», — сказал он.

Начальник пресс-службы УГМК Алексей Свалов (компания выступила заказчиком сноса) попросил перезвонить позже и сказал, что все прошло «по плану». «Все хорошо, извините», — прокомментировал работу своей компании гендиректор «Р.В.С.» (осуществляла взрыв) Юрий Овчаров и попросил прощения за то, что не может сейчас разговаривать.

Эксперт-взрывник, опрошенный агентством, рассказал, что, несмотря на ажиотаж вокруг сноса, сама техника взрыва была стандартной и достаточно простой. «Стандартный взрыв для технологии „валки труб“. Единственное, метрополитен переживал за перегонный тоннель, а остальное все должно было пройти без проблем», — рассказал в разговоре с «URA.RU» заведующий кафедрой шахтного строительства УГГУ, взрывник, доктор технических наук Михаил Корнилков. Взять оперативный комментарий у метрополитена агентству не удалось.

С утра 24 марта «URA.RU» ведет онлайн-трансляцию, посвященную сносу неофициального символа города.

Тем временем в соцсетях каждую минуту публикуются все новые видео и фотографии взрыва. «Все таки это случилось… огорчен», «Снос был неизбежен)», «Как же страшно это», — пишут комментаторы в Сети.