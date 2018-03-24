07:27 24 марта 2018 0

Достойного применения главному долгострою Екатеринбурга так и не нашлось Фото: Марина Молдавская © URA.RU

История самого известного недостроя Екатеринбурга — телевизионной башни — подошла к концу. Часть горожан до последнего надеялась привлечь внимание к объекту яркими акциями: в четверг активисты попытались «обнять» башню, а в пятницу группа отчаянных руферов пробралась на крышу и вывесила российский триколор. Несмотря на все усилия екатеринбуржцев, скоро башня исчезнет с карты столицы Урала. Снос башни состоится сегодня утром, 24 марта. «URA.RU» будет следить за ходом демонтажа в режиме реального времени.

08:34 Наши читатели сообщили, что расслышали первую сирену!

08:32 Полиции по периметру территории телебашни в эти минуты уже достаточно много, все оцеплено. Брошенные машины эвакуируют. Сотрудники МВД от официальных комментариев пока воздерживаются. Так, начальник областного полицейского Главка Валерий Горелых пообещал рассказать «URA.RU» о том, как проходил снос телебашни уже после взрыва.

1/2 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

08:23 Горожане уже потихоньку собираются, занимают места, откуда открывается максимально хороший обзор. И это несмотря на холод! Сейчас в Екатеринбурге минус 14. Видно, что люди готовы стоять в дозоре максимально долго: кто-то пришел с термосом, кто-то с кофе, у кого-то глинтвейн.

Народ, пришедший понаблюдать за сносом телебашни, согревает себя, как может

08:19 В разговоре с «URA.RU» Андрей Ползунов, работающий в одном из офисов ЖК «Артек» признался, что никакого негатива в связи с неудобствами из-за сноса телебашни жильцы не высказывают, о чем свидетельствует общедомовой чат, который, по его словам, «молчит». «Через 10 минут включится сирена и будем выходить», — сказал он. Сколько всего людей будут эвакуированы, он сказать затруднился.

08:17 Как передает наш корреспондент, на Плотинке уже стоят несколько человек с камерами, выставляют штативы. По всей видимости, собираются запечатлеть исторический снос телебашни.

08:10 А тем временем на телебашню натянули «траурный чулок» — защитную сетку, которая обезопасит прилегающую область от осколков после взрыва.

1/3 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

08:06 Как нам сообщили жильцы ЖК «Артек», соседствующего с телебашней, с шести вечера автовладельцев попросили убирать машины с парковки. Оставшиеся увезли с помощью эвакуатора. «Жильцы сегодня спокойно ночевали в „Артеке“. Эвакуировать нас будут через полчаса», — рассказал «URA.RU» один из жильцов. Ожидается, что людей выведут через внутренний двор. В свои квартиры они смогут вернуться после 12.00. Собеседник агентства добавил, что на эвакуацию «все отреагировали адекватно и с пониманием».

08:00 Из-за сноса телебашни сегодня утром закроют метро. Движение от «Площади 1905 года» до «Ботанической» будет ограничено с 9.00 до 11:30. А вот движение троллейбусов и автобусов по близлежащих улицах будет остановлено уже сейчас — с 8.00.

07:51 «URA.RU» запускает видеотрансляцию, чтобы следить за процессом в режиме онлайн. Так что если вы ленитесь или не успеваете лично приехать к телебашне, присоединяйтесь!

07:46 Между тем многие екатеринбуржцы сегодня специально встали пораньше, чтобы сделать последние снимки телебашни. И ностальгировать.

07:32 Нашему корреспонденту удалось услышать разговор на площадке. Сирена прозвучит в 8.30, как и планировалось. И уже в 8.40 рабочих, которые ведут подготовительные работы, посадят в автобусы и вывезут из опасной территории.

07:29 Снос телебашни намечен на 9.00. Живущих неподалеку екатеринбуржцев пообещали предупредить о начале демонтажа сиреной. Первый предупредительный сигнал длительностью 30 секунд прозвучит уже через час, в 8:30. Еще два раза сирену включат непосредственно перед взрывом.