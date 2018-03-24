10:33 24 марта 2018 2

Местные жители опасаются за здоровье своих детей Фото: телеканал 360, скриншот

Пятиклассница из Волоколамска, которая неожиданно стала знаменитой после митинга против свалки, рассказала, как планирует спасти город. С девочкой и ее мамой побеседовали сотрудники телеканала 360.

«Надо бороться за эту свалку. Чтобы ее закрыли. Мне популярность не важна, мне важна судьба моего города, чтобы закрыли свалку», — заявила школьница. Мама поддержала свою дочь: «Наши памфиловцы держали осаду, чтобы немцы не прошли в Москву для того, чтобы мы сейчас задыхались? За что нам гадят?».

Пятиклассница стала настоящим интернет-мемом после того, как сделала угрожающий жест, стоя рядом с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. На том митинге местные жители требовали немедленно закрыть полигон «Ядрово», который, по их мнению, стал источником отравления школьников. Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов уже поплатился должностью за происшествие. Однако решить проблему «сейчас и сразу» не получается. В настоящее время, как пишет телеканал 360, на свалке скопились тысячи тонн мусора. На «Ядрово» нужно проводить рекультивацию и дегазацию, а это займет месяцы.

Пятиклассница из Волоколамска сейчас пропускает школу, потому что устала от повышенного внимания: «Я стала популярной. Достали».