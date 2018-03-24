В соцсетях бурно обсуждают снос телебашни в Екатеринбурге. Незадолго до взрыва сотни людей делали последние селфи с неофициальным символом города — теперь это история.
Екатеринбуржцы разделились на два лагеря. Одни ликуют тому, что «убогий» недострой больше не портит городскую панораму, а другие опечалены, так как считают, что город потерял один из своих символов. «Теперь ее больше нет. И споров нет. И знакомого силуэта в панораме города тоже. Только память, — пишут защитники башни». «Очень жалко», «Простояла просто так получается…», «Ох, как жалко! Я до последнего надеялась, что снос башни отменят», «Для меня это как достопримечательность города», «Жаль…мне кажется это был символ города!!!», «Прощай, башенька».
Многие не считают, что город потерял что-то важное. «Такой объект охранять нужно, кто попало там лазил. Народу поубивалось. А она практически без присмотра была, так как недострой с советских времен», «Самоубийц поубавится», «Больше не торчит это убожество», «Приманку для суицидников и бейсджамперов убрали», — пишут комментаторы, которых не шокировал взрыв башни.
Незадолго до сноса множество людей делали прощальные селфи. По хештегам #башняживи, #башняпрощай, #телебашня размещены сотни фотографий и видеозаписей очевидцев событий.
Телебашня в Екатеринбурге, предназначавшаяся для охвата телерадиосигналом всей Свердловской области, была построена в 1986—1989 гг. После прекращения финансирования в 1990 году оказалась в заброшенном состоянии. Осенью 2017 года областные власти и УГМК приняли решение о ее сносе. На месте долгостроя должна появиться ледовая арена.