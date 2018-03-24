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24 марта 2018
23 марта 2018
Главные новости Свердловской области
12:13  24 марта 2018 0

Под взрыв телебашни в Екатеринбурге решили снести еще один исторический объект. Разобрали уже половину здания. ВИДЕО

Так заброшенный кинотеатр выглядел до сносаФото: atrophaneura, Instagram
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге одновременно со взрывом телебашни в центре города происходит снос другого исторического объекта — кинотеатра «Темп» на Уралмаше. Общественники не смогли защитить здание, и сейчас его разбирает бульдозер.

Утром 24 марта, когда весь город ждал сноса башни, рабочие на Уралмаше разобрали фасад кинотеатра, где находились кассы. По словам очевидцев, на данный момент разобрана большая часть здания. Рабочие рассказали, что на снос было дано два дня.

«Мои коллеги-активисты написали заявления в полицию и в прокуратуру, — рассказала член группы активистов по защите памятников Уралмаша Галина Белова. — 13 марта мы подали заявление в Госохрану. На 23 страницы было заявление, мы описали в нем, что „Темп“ представляет собой культурную ценность, что он находится в охранной зоне другого памятника — бани. Пока не могут вестись никакие работы, потому что в течение 90 дней Госохрана должна была дать ответ».

В администрации Екатеринбурга изданию пояснили, что собственник здания имел полное право на снос и не был обязан уведомлять о нем заранее. Некогда «Темп» считался лучшим кинотеатром города, пишет агентство ярких новостей «Моменты» со ссылкой на местных активистов. «Сколько мы туда „Ералаш“ ходили смотреть ((школа рядом…» — пишут в соцсети екатеринбуржцы.

Семен Гринберг
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