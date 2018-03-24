{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как это было: свежие фото и видео
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,11
Динамика за 2 недели
Евро 70,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 марта 2018
23 марта 2018
22 марта 2018
12:47  24 марта 2018 0

Скорую на Южном Урале обстрелял певец театра оперы и балета

Пресс-тур на территорию медгородка, открытие новой поликлиники, вручение автомобилей скорой медицинской помощи. Челябинск, скорая помощь
Обстреляна была одна из тех машин, которые подарил губернатор Борис ДубровскийФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полицейские Челябинска раскрыли личность злоумышленника, стрелявшего накануне в карету скорой помощи. Им оказался певец Челябинского театра оперы и балета.

Об этом сообщил «Первый областной» портал со ссылкой на собственный источник в полиции. По его словам, нападавший уже дал признательные показания. Как уточняет RT, 19-летний житель Ленинского района пояснил, что, находился у своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения и решил пострелять прямо из окна квартиры — прицельно в машину медиков.

Инцидент произошел в ночь на 23 марта возле дома №9 по улице Набережной, когда бригада скорой помощи, осмотрев больного, возвращалась к машине. Нападавший произвел несколько выстрелов из пневматического оружия. Врачи не пострадали, однако автомобиль был выведен из строя.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров