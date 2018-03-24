Скорую на Южном Урале обстрелял певец театра оперы и балета

Полицейские Челябинска раскрыли личность злоумышленника, стрелявшего накануне в карету скорой помощи. Им оказался певец Челябинского театра оперы и балета.
Об этом сообщил «Первый областной» портал со ссылкой на собственный источник в полиции. По его словам, нападавший уже дал признательные показания. Как уточняет RT, 19-летний житель Ленинского района пояснил, что, находился у своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения и решил пострелять прямо из окна квартиры — прицельно в машину медиков.
Инцидент произошел в ночь на 23 марта возле дома №9 по улице Набережной, когда бригада скорой помощи, осмотрев больного, возвращалась к машине. Нападавший произвел несколько выстрелов из пневматического оружия. Врачи не пострадали, однако автомобиль был выведен из строя.