Грудинин сбрил усы. ФОТО

14:56 24 марта 2018 0

Кандидат от КПРФ ждал официальных результатов выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин выполнил условия спора с журналистом Юрием Дудем и сбрил усы. Фотографию обновленного имиджа глава совхоза имени Ленина опубликовал на своей странице в Instagram.

«Добрый день! Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово, значит, надо его сдерживать», — написал он. Суть спора заключалась в том, что Грудинин сбреет усы, если не наберет больше 15% голосов на выборах президента России. По итогам голосования он набрал чуть больше 11,77%.

Выборы президента России состоялись 18 марта. Явка составила 67,47%. С результатом в 76,69% голосов победил действующий президент Владимир Путин. На втором месте — Грудинин (11,77%); третий результат показал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65% голосов.