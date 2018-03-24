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24 марта 2018
23 марта 2018
14:56  24 марта 2018 0

Грудинин сбрил усы. ФОТО

Пресс-конференция с участием Геннадия Зюганова и Павла Грудинина. Москва, грудинин павел
Кандидат от КПРФ ждал официальных результатов выборовФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Кандидат от КПРФ Павел Грудинин выполнил условия спора с журналистом Юрием Дудем и сбрил усы. Фотографию обновленного имиджа глава совхоза имени Ленина опубликовал на своей странице в Instagram.

«Добрый день! Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово, значит, надо его сдерживать», — написал он. Суть спора заключалась в том, что Грудинин сбреет усы, если не наберет больше 15% голосов на выборах президента России. По итогам голосования он набрал чуть больше 11,77%.

Выборы президента России состоялись 18 марта. Явка составила 67,47%. С результатом в 76,69% голосов победил действующий президент Владимир Путин. На втором месте — Грудинин (11,77%); третий результат показал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65% голосов.

Семен Гринберг
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